Die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin wird heute 80. Bis heute kennt man sie in der Region und darüberhinaus als diskussionsfreudige Politikerin. Sandra Müller:

„Die Schwertgosch“ - der Spitzname hängt Herta Däubler-Gmelin bis heute an. Nicht charmant, aber doch auch als schwäbisches Kompliment gedacht: Eine, die sich unerschrocken einmischt. Möglicherweise hat ihr genau diese „Schwertgosch“ auch die Karriere versaut. Doch der Reihe nach: Herta-Däubler Gmelin ist in der Slowakei geboren. Sie wächst in Tübingen auf. Ihr Vater ist da Oberbürgermeister. Dann der steile Aufstieg: 1972 erstmals für die SPD und den Wahlkreis Tübingen in den Bundestag gewählt, wenig später zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, dann als erste Frau überhaupt zur Vize-Chefin der SPD. 1998 wird sie Bundesjustizministerin. 2002 dann der Skandal: Das Schwäbische Tagblatt berichtet, sie habe den damaligen US-Präsidenten Bush mit Adolf Hitler verglichen. Däubler-Gmelin dementiert, tritt aber schließlich als Ministerin zurück. An ihrer Freude, sich einzumischen, hat das nichts geändert. Däubler-Gmelin arbeitet bis heute als Anwältin, Professorin, politische Beraterin. Deutschlandweit. In ihrem Heimatort Dusslingen bei Tübingen kennt man sie außerdem auch als Familienmensch - mit Mann, zwei Kindern, drei Enkeln, die mit ihr den Runden feiern.