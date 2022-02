Bundeswehr will KSK-Übungsgelände in Geislingen

Die Pläne für ein Bundeswehr-Absprunggelände bei Haiterbach (Kreis Calw) sind vom Tisch. Laut Staatsministerium planen Bund und Land das Übungsgelände nun in Geislingen bei Balingen.

Soldaten der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK müssen aus der Luft Lasten absetzen und dafür Landungen mit dem Fallschirm üben. Das dafür notwendige Fluggelände könnte bald schon auf dem Areal der Staatsdomäne Waldhof in Geislingen (Zollernalbkreis) sein. Es gehört dem Land. Das heißt, die Landesregierung müsste keine Grundstücke kaufen, anders als am zuvor geplanten Standort zwischen Haiterbach und Nagold (Kreis Calw).

Haiterbach hat sich gewehrt

In der Gemeinde Haiterbach im Nordschwarzwald wollten laut Staatsministerium viele Eigentümer ihre Grundstücke nicht verkaufen. Die erforderlichen Flächen hätten enteignet werden müssen. Außerdem gab es großen Widerstand in der Bevölkerung.

Thomas Bareiß fordert sofortige Aufklärung

Der Bundestagsabgeordnete aus dem Zollernalbkreis, Thomas Bareiß (CDU), reagierte überrascht und fordert, den Fall möglichst schnell und transparent aufzuklären.

"Die aktuellen Meldungen über die mögliche Einrichtung einer Start- und Landebahn für Militärflugzeuge habe ich mit großer Überraschung zur Kenntnis genommen. Bisher waren mir solche Pläne nicht bekannt."

Als direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter habe er sich umgehend an die zuständige Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht (SPD), und an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt. Bareiß hat nach eigenen Angaben ein transparentes Verfahren eingefordert, das auch die Sorgen der Bürgerinnen der Bürger miteinbezieht und ernst nimmt. Nur so könne eine weitere Verunsicherung der Bevölkerung in Geislingen vermieden werden, so Bareiß.

Bisheriges Absprunggelände geht an Bosch

Die Landesregierung und die Bundeswehr suchen seit einigen Jahren ein Absprunggelände, wo das Kommando Spezialkräfte Fallschirmabsprünge üben kann. Bislang geschieht das in Renningen (Kreis Böblingen), doch die Fläche dort wurde der Firma Bosch vertraglich zugesagt. Bosch möchte dort sein Forschungs- und Entwicklungszentrum erweitern.