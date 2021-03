Der Bund fördert den Erhalt der historischen Oberamteistraße in Reutlingen mit 3,33 Millionen Euro. Das hat der Bund mitgeteilt. Das Geld soll in ein neues Glashaus in der Straße fließen und die alte Häuserzeile so abstützen. Der Neubau des Glashauses soll insgesamt fünf Millionen Euro kosten.