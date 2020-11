In Dotternhausen (Zollernalbkreis) ist am Sonntag Bürgermeisterwahl. Vier Kandidaten und eine Kandidatin wollen an die Rathausspitze. 1.500 Bürger aus Dotternhausen sind aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Sie haben die Wahl zwischen Eduard Brekardin aus Zimmern ob Rottweil, Ingo Mantik aus Bisingen, Michael Stadler aus der Eifel, Günter Melzer aus Albstadt und Marion Maier aus Haigerloch, die seit Kurzem das Hauptamt in Dotternhausen leitet. Amtsverweser Alfons Kühlwein erwartet rund 750 Briefwähler. Der Sonntag wird anstrengend, denn die Briefe müssten schließlich alle geöffnet werden, sagte Kühlwein. Man habe in Coronazeiten wenig Personal und müsse durchweg Maske tragen. Die bisherige Bürgermeisterin war lange krank geschrieben. Mittlerweile ist sie im Ruhestand.