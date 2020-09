Am Sonntag wählen die Burladinger (Zollernalbkreis) einen neuen Bürgermeister. Am 1. Juni war Harry Ebert, Baden-Württembergs einziger AfD-Bürgermeister, auf eigenen Wunsch hin aus dem Amt ausgeschieden. Eine ursprünglich für Mai geplante Neuwahl eines Stadtoberhaupts war wegen der Corona-Krise verschoben worden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte die öffentliche Vorstellung der fünf zugelassenen Bewerber nicht wie üblich in der Stadthalle stattfinden. Als Alternative hatten die Bewerber die Möglichkeit, sich mit einem zehnminütigen Video an die Wähler zu wenden. Zur Wahl stellen sich der Ingenieur Michael Ohm (Grüne), Davide Licht (parteilos), Hauptamtlicher Ortsvorsteher in Calw, Hans-Walter Hellbach (parteilos), Save-Manager, Axel Niedenthal (parteilos), Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister und Arzt Horst Ernst Raichle (parteilos).