Mehr als 20 Oberbürgermeister und Bürgermeister aus vier Bundesländern fordern in einem offenen Brief an die Sozialministerien eine Rechtsgrundlage für das sogenannte "stambulante“ Pflegekonzept. Eine Mischung aus ambulant und stationär. Entwickelt hat es der Geschäftsführer der Mössinger Benevit-Gruppe, Kaspar Pfister. Es ermöglicht Angehörigen unter anderen bei der Pflege im Heim zu helfen und so Kosten zu sparen. Unterschrieben haben den Brief auch die Bürgermeister aus Albstadt, Burladingen, Meßstetten und Mössingen.