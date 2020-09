per Mail teilen

Vier Männer und eine Frau wollen Bürgermeister in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) werden. Die Kandidaten können sich am 23. September öffentlich vorstellen. Gewählt wird am ersten Sonntag im Oktober. Die Wahl wurde erforderlich, weil der bisherige Bürgermeister Henne zum Rathauschef der Stadt Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) gewählt wurde.