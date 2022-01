Schlaganfall vor der Wahl

Gut 86 Prozent der Wähler in Hülben im Kreis Reutlingen haben am Sonntag Siegmund Ganser im Amt des Bürgermeisters bestätigt. Am Tag zuvor war der 52-Jährige nach einem leichten Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Glück im Unglück: Der unter Ganser wohnende DRK-Bereitschaftsleiter war schnell zur Stelle und veranlasste die Behandlung im Krankenhaus. Wie das Hülbener Rathaus bestätigt, kann mit einer kompletten Gesundung Gansers gerechnet werden. Nach einigen Tagen in der Klinik soll es zur Reha gehen und danach will Ganser in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Hülben starten.