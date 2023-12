In Zeiten wie diesen ist es nicht einfach an der Spitze eines Rathauses. Wir haben in Rottweil, auf der Schwäbischen Alb und im Nordschwarzwald nach den Erwartungen für 2024 gefragt.

Was wünschen Sie sich als Oberbürgermeister fürs kommende Jahr? Das haben wir im Nordschwarzwald und rund um die Alb gefragt. Und das haben sie geantwortet: Alle wollen Zusammenhalt in ihren Städten und mehr Gespräche mit den Menschen. Auch dass die wirtschaftliche Lage stabil bleibt, ist für die Rathauschefs wichtig.

Balingen - Dirk Abel: das Feeling der Gartenschau halten

Ein friedliches Miteinander - das hat Balingen in diesem Jahr bei der Gartenschau erlebt. Und Balingens OB Dirk Abel (CDU) wünscht sich sehr, dass es diesen Zusammenhalt auch 2024 in der Stadt geben wird. Auch das Engagement der Menschen in Balingen hat ihm gefallen und es wäre schön, schrieb er dem SWR, wenn das für alle spürbar bliebe.

Die Aufgaben von Bund und Land für die Kommunen sollten deutlich weniger werden.

Wie viele seiner Kollegen sieht Abel dringend notwendige Investitionen auf die Stadt zukommen, etwa in Schulen, Kindergärten oder auf den Verkehrswegen. Die wirtschaftliche Entwicklung, so Abel, "darf sich also gerne aufhellen." Er möchte sich 2024 verstärkt für eine Fachkräfte-Initiative einsetzen.

Rottweil - Christian Ruf: die Gartenschau als finanzielles Wagnis

Gartenschauen sind auch in Rottweil und Freudenstadt ein Thema. In Rottweil beginnen die ersten Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2028. Nahe der historischen Altstadt wird der Neckar renaturiert und es soll ein neues Naherholungsgebiet entstehen. Das wird viel Geld kosten. Deshalb wünscht sich der Rottweiler OB Christian Ruf (CDU) stabile wirtschaftliche Verhältnisse. Und er will, dass seine Stadt in Sachen Gartenschau mitzieht. Er hat schon mehrere Rundgänge über das Gelände gemacht und will sich dafür künftig noch mehr Termine freihalten.

Vor Ort kann man einfach am besten mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Der Oberbürgermeister von Rottweil: Christian Ruf. Stadtverwaltung Rottweil / Ralf Graner

Freudenstadt - Julian Osswald: nur noch wenige Monate da

Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald (CDU) wird das Rathaus noch im ersten Halbjahr 2024 verlassen; seine Amtszeit endet. Im neuen Jahr muss Freudenstadt große Projekte stemmen, auch finanziell: das letzte Vorbereitungsjahr für die Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn 2025 und der Bau eines Feuerwehrzentrums für rund 13 Millionen Euro. Osswald wünscht sich, dass die Steuereinnahmen für die Schwarzwaldstadt nicht zurückgehen.

Calw - Florian Kling: auf Menschen zugehen und keine AfD im Stadtrat

Den persönlichen Austausch noch mehr suchen, das hat sich der Calwer OB Florian Kling (SPD) fürs neue Jahr vorgenommen. Beginnen werde er mit Bürgergesprächen in allen Calwer Stadtteilen, denn das miteinander Reden, schreibt Kling, sei das Wichtigste in diesen schwierigen Zeiten. Der OB will dabei nicht nur etwas über die Sorgen und Probleme der Menschen erfahren, sondern diesen auch mit Zuversicht begegnen.

Der Oberbürgermeister von Calw: Florian Kling. Stadtverwaltung Calw/Kamuf

Nur mit Mut und Lust auf Veränderung ist man in einer hektischen Krisenzeit gut gewappnet.

Kling blickt auch voraus auf die Kommunal- und Europawahlen im Sommer 2024. Sein größter Wunsch ist dabei, wieder einen Gemeinderat zu bekommen, der ihm wie bisher den Rücken stärkt und Lust hat, die Stadt zu entwickeln. Schlimm wäre aus seiner Sicht, wenn die Dauernörgler und Wutbürger die Oberhand bekämen. Deshalb hofft er schon jetzt: Keine AfD im Gemeinderat - "das hat unsere Stadt nicht verdient".

Sigmaringen - Marcus Ehm: andere im Blick haben

Als Bürgermeister will Marcus Ehm (CDU) verstärkt für den Zusammenhalt der kommunalen Gemeinschaft eintreten. Also auch hier: auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen und komplexe Sachverhalte erklären. Ehm möchte damit ein "starkes Miteinander" entwickeln. In Richtung Bund und Land appelliert er, Probleme nicht bloß zu diskutieren, sondern auch mit mutigen Entscheidungen zu handeln. Mit einem Wunsch für 2024 spricht Markus Ehm sicher vielen aus dem Herzen: