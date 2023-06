per Mail teilen

Der Bürgermeister der Stadt Spaichingen, Markus Hugger, wurde während seines Urlaubs in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei hat er sich schwere Verletzungen zugezogen.

Bürgermeister Markus Hugger (CDU) ist bereits am Freitag im Urlaub in Bosnien mit dem Motorrad schwer verunglückt. Das hat die Stadt Spaichingen auf ihrer Homepage bestätigt.

Hugger liegt in bosnischem Krankenhaus

Der Bürgermeister wird derzeit in einem bosnischen Krankenhaus behandelt. Spaichingens Stellvertretender Bürgermeister Werner Reisbeck äußerte sich auf SWR-Anfrage nicht dazu, wann Hugger nach Deutschland gebracht wird. Auch zu Medien-Spekulationen über die Art des Unfalls sagte er nichts. Seit Montag leitet Reisbeck stellvertretend das Rathaus. Einzelheiten, vor allem zum Gesundheitszustand von Bürgermeister Hugger will die Stadtverwaltung zu gegebener Zeit bekannt geben, heißt es offiziell. Man bitte um Respekt vor der Privatsphäre auch der Familie. Tuttlingens Landrat Stefan Bär habe seine Unterstützung in dieser schwierigen Situation bereits zugesagt.