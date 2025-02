Es war wohl zu laut: Sonntags dürfen die Bad Imnnauer nicht mehr in ihr Bürgerzentrum. Das hat ein Gericht beschlossen. Das Urteil betrifft nicht nur den Seniorennachmittag.

Das Dorfgemeinschaftshaus im Haigerlocher Stadtteil Bad Imnau (Zollernalbkreis) darf an Sonn- und Feiertagen nicht mehr genutzt werden. Das hat das Vewaltungsgericht Sigmaringen beschlossen. Anwohner hatten geklagt, weil Ihnen der Betrieb im Bürgerzentrum zu laut war.

Gericht: "Rücksichtlos" gegenüber Nachbarn

Genau genommen hat das Gericht eine spezielle Baugenehmigung aufgehoben. In dieser hatte die Stadt Haigerloch beantragt, dass das Bürgerhaus auch an Sonn- und Feiertagen genutzt werden darf. Laut Gericht wurden dabei aber Fehler gemacht. Die Baugenehmigung würde "die Kläger in ihren Nachbarrechten" verletzen und sei "rücksichtslos", heißt es in einer Pressemitteilung. Den Anwohnern, die geklagt hatten, sei es Sonntags zu laut gewesen. Vor allem wegen der Autos, die zu Veranstaltungen an die Halle gefahren sind.

Stadt Haigerloch hat Lärmgutachten erstellt

Dabei hatte die Stadt ein Lärmgutachten erstellt und sich in der Genehmigung auch darauf bezogen. Dem Gericht zufolge reicht das aber nicht aus, denn das Gutachten wurde an einem Werktag erstellt. Ein Gerichtssprecher hat dem SWR gesagt: Die Nachbarn hätten sonntags ein besonderes Bedürfnis nach Ruhe und das habe man nicht berücksichtigt. Das Ergebnis: In Zukunft ist die Halle an Sonn- und Feiertagen Tabu.

Bürgermeister Lebherz: Urteil ist "absolut praxisfremd"

Im Rathaus ist man empört. Auf Anfrage des SWR teilt der Haigerlocher Bürgermeister Heiko Lebherz mit: "Es ist für uns schwer nachvollziehbar, wie das Gericht eine solche Entscheidung, absolut praxisfremd fällt." Das Bürgerhaus sei ein wichtiger Treffpunkt für die Menschen in Bad Imnau. Das Gerichtsurteil würde das Vereinsleben "massiv erschweren".

Ein Beispiel sei die alljährliche Seniorenfeier in Bad Imnau. Die habe in den letzten Jahren immer im Bürgerhaus stattgefunden. Jetzt geht das nicht mehr.

Ortsvorsteher Wenz: Bürgerzentrum ist "kritische Infrastruktur"

Auch der Bad Imnauer Ortsvorsteher Robert Wenz kann das Urteil nicht nachvollziehen. Er hat sein Büro im Bürgerhaus, da darf er ab sofort sonntags nicht mehr rein. Das hält er für problematisch. Denn eine Ortschaftsverwaltung gehöre zur kritischen Infrastruktur und sollte erreichbar sein.

Streit um Bürgerzentrum schwelt schon länger

Der Nachbarschaftsstreit um das Bürgerhaus in Bad Imnau schwelt schon seit Jahren. Im Jahr 2016 wurde das Gebäude eingeweiht, seither kommt es laut Gericht immer wieder zu Konflikten zwischen den klagenden Anwohnern und der Stadt Haigerloch. Im Jahr 2023 hatte es eine außergerichtliche Einigung zur Sonntagsnutzung gegeben. Die ist jetzt aber hinfällig.

Die Stadtverwaltung prüft laut Bürgermeister Lebherz gerade, wie sie mit dem Urteil umgehen wird und bleibt im Austausch mit den Vereinen und den Anwohnern. Sie hat jetzt einen Monat Zeit, um in Berufung zu gehen. Wenn sie das tut, landet der Fall am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim.