Standort-Diskussion um Feuerwehrhaus in Alpirsbach

Das alte Feuerwehrhaus in Alpirsbach im Kreis Freudenstadt entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. Alle sind sich einig, dass neu gebaut werden muss. Nur wo?

Mit der Frage, wo gebaut wird, hängt die Frage zusammen, wann gebaut wird. Und das ist wichtig. Denn die Sicherheitsmängel im jetzigen zu klein gewordenen Feuerwehrhaus mit seinem undichten Dach und der defekten Heizung seien so eklatant, dass dringend gehandelt werden müsse, betont Alpirsbachs Bürgermeister Michael Pfaff.

Eine Collage der Bürgerinitiative: Das Firmengebäude würde nach ihren Vorstellungen abgerissen, um Platz für ein neues Feuerwehrhaus zu machen. SWR Markus Sitzler

Der Gemeinderat hatte als Standort für den Bahnhof gestimmt. Das Gelände gehöre der Stadt und man könne schnell anfangen, meint Pfaff.

Unfallrisiko am Bahnhof

Eine Bürgerinitative ist gegen den Standort am Bahnhof. Durch ihn fielen 30 Parkplätze für Anwohner, Pendler, Besucher und andere Reisende weg. Außerdem sei es am Bahnhof zu eng. Ein- und ausfahrende Feuerwehrautos bedeuteten für Schüler und Reisegruppen ein Unfallrisiko, so die Bürgerinitiative. Und so schnell könne man auch am Bahnhof auch nicht bauen. Es gebe noch keinen gültigen Bebauungsplan und keine Baugenehmigung, sagt Markus Sitzler von der Bürgerinitiative Alpirsbach.

So würde das Feuerwehrhaus am Standort Bahnhof aussehen. Carmen Feuchter, Architektin

Mögliche Altlasten auf der Industriebrache

Die Bürgerinitiative bevorzugt eine Industriebrache. Hier gebe es mehr Platz für ein- und ausfahrende Feuerwehrautos und die Verkaufsverhandungen mit dem Eigentümer seien auch schon fortgeschritten. Bürgermeister Pfaff gibt zu bedenken, dass der Standort erst noch gekauft werden müsse. Auch sei noch nicht untersucht, ob es auf dem Gelände Altlasten gibt. Am 26. September können sich die Alpirsbacher beim Bürgerentscheid für oder gegen den Standort Bahnhof aussprechen.