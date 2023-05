Die Werkrealschule im Ortsteil Würtingen wird doch nicht geschlossen - 57,3 Prozent der Wähler stimmten Sonntagabend für deren Erhalt. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,1 Prozent.

Der Antrag zur Schließung der Werkrealschule in St. Johann-Würtingen (Kreis Reutlingen) wird zurückgezogen. Das war der Wunsch von 57,3 Prozent der Wahlbeteiligten - das sind insgesamt fast 1.000 Menschen aus der Gemeinde auf der Schwäbischen Alb. Es ist ein Ergebnis, das einiges ins Rollen bringt: Schon bald soll eine Schulentwicklungskommission eine Lösung für den Erhalt der Schule finden.

Die Werkrealschule in St. Johann wäre beinahe geschlossen worden. SWR

Zu viele Schüler - zu wenig Platz

Es ist eigentlich eine schöne Sache: Die Zahl an Kindern in der Gemeinde St. Johann wächst. Dieses Jahr wird es laut Gemeinderat zum ersten Mal eine dritte erste Klasse an der Grund- und Werkrealschule im Ortsteil Würtingen geben. Für mehr Schüler braucht man aber auch mehr Räume. Vor ein paar Jahren hat der Gemeinderat deswegen eine Erweiterung des Schulgebäudes in die Wege geleitet. Doch dann seien die Preise explodiert, so Bürgermeister Florian Bauer (Parteilos). Man habe über zahlreiche Alternativen nachgedacht, zum Beispiel den Einsatz von Containern oder das Ausweichen auf andere Gebäude. Doch keine Lösung sei zufriedenstellend gewesen. Der Gemeinderat entschied sich deswegen, die Werkrealschule zugunsten der Grundschule aufzugeben und reichte einen Antrag zur Schließung beim Kultusministerium ein.

Elternbeirat will Schule retten

Diese Entscheidung wollte der Elternbeirat der Grund- und Werkrealschule St. Johann nicht hinnehmen. Die nächsten Werkrealschulen seien erst in Metzingen und Sonnenbühl (beide Kreis Reutlingen), rund eineinhalb Stunden Fahrtzeit entfernt, so Sprecherin Sonja Döhler. Das sei für die Kinder nicht zumutbar. Und nicht für jeden sei eine Gesamt- oder Realschule das richtige: Praktisch begabte Kinder würden in Werkrealschulen am besten gefördert. Das sei gerade in Zeiten von Fachkräftemangel im Handwerk ein wichtiger Faktor.

"Es gibt Kinder, die brauchen die Schule. Es geht nicht, dass man nur nach einem Finanzaspekt geht."

Der Elternbeirat startete deswegen eine Initiative und sammelte rund 900 Unterschriften für einen Bürgerentscheid.

Zukunft trotzdem ungewiss

Bürgermeister Florian Bauer verkündete das Ergebnis des Bürgerentscheids vor dem St. Johanner Rathaus. SWR

Trotz der Mehrheit beim Bürgerentscheid: Noch steht es nicht fest, ob sich wirklich eine Lösung für das zu kleine Schulgebäude finden lässt. Das ist künftig Aufgabe einer Schulentwicklungskommission, die bald einberufen werden soll. Eltern, Lehrer, Gemeinderäte und Mitglieder der Verwaltung sollen gemeinsam an einer Lösung arbeiten. In der Vergangenheit habe man damit gute Erfahrungen gemacht, so Bürgermeister Florian Bauer. Trotzdem hält er das Ergebnis des Bürgerentscheids für die falsche Entscheidung. Das Geld, das in die Werkrealschule fließe, fehle später an anderen Stellen. Trotzdem akzeptiere er das Ergebnis. Das sei schließlich Demokratie, so Bauer.