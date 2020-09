per Mail teilen

Winfried Kretschmann von den Grünen hat nach einer Klausur mit seiner Partei in Reutlingen zu einem Bürgerdialog in Münsingen geladen. Beim Biosphären-Zentrum auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz traf er zuerst auf einen wütenden Bürger.

Die Maskenpflicht an Schulen sei Kindesmisshandlung, schimpfte der Mann. Masken schützten nicht vor Viren oder Bakterien, behauptete er. Winfried Kretschmann ging in seiner Rede auf den Vorwurf ein.

Maskenpflicht gilt auch bei Demos gegen Masken

Dabei betonte er, dass man natürlich gegen Masken sein dürfe. Man dürfe selbstverständlich auch an Demonstrationen gegen Masken teilnehmen. Nur müsse man dabei einen Mund- und Nasenschutz tragen. Hielten wir uns nämlich nur an die Gesetze, die uns gefielen, so Kretschmann, dann bräuchten wir keine Gesetze.

Wichtig sei bei allen Meinungsverschiedenheiten, dass man sich an die Fakten halte, betonte der Ministerpräsident. Kritik an der Regierung sei möglich, auch laute Kritik. Aber gerade in einer schwierigen Situation wie der gegenwärtigen Bedrohung durch das Corona-Virus sei es brandgefährlich, sich über Regeln hinwegzusetzen.

Warnung vor Leichtsinn

Kretschmann warnte vor der Gefahr einer zweiten Corona-Welle, vor allem wenn sich die Menschen im Herbst wieder mehr gemeinsam in geschlossenen Räumen aufhalten. Man dürfe nicht durch Leichtsinn riskieren, was man mühevoll erreicht habe.

Digitalisierung und Klilmawandel

Der Ministerpräsident betonte aber auch, dass andere Themen, insbesondere der Klimawandel und die Digitalisierung der Gesellschaft gerade auch in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren viel mehr abverlangen werden als das Corona-Virus. Diese Themen dürfe man nicht aus den Augen verlieren.