Bürgerbeteiligung zur Talgangbahn läuft auf Hochtouren

Die Bürgerbeteiligung zur Talgangbahn in Albstadt (Zollernalbkreis) läuft auf Hochtouren. In den kommenden zwei Wochen gibt es Begehungen und einen Workshop. Als Teil der Regionalstadtbahn Neckar-Alb soll die Talgangbahn die Ortsteile von Albstadt an den Schienenverkehr Richtung Balingen und weiter nach Tübingen anbinden. Wie das ablaufen könnte, das können sich Interessierte nun direkt an den künftigen Haltestellen in Albstadt anschauen. Planer stellen das Projekt vor, die Bürger können laut Einladung ihre Ortskenntnis einbringen. Zum Abschluss der Beteiligung gibt es am 24. Mai einen Workshop. Dabei soll es um die Anbindung der Talgangbahn an den weiteren Nahverkehr gehen. Der Kreistag hat sich bereits für die Wiederbelebung der Talgangbahn ausgesprochen. Der Gemeinderat von Albstadt will im Juli entscheiden.