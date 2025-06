Dank des Bürgervereins Gönningen-Bronnweiler kommen Dorfleute, die schlecht zu Fuß sind, von A nach B. Ehrenamtliche fahren sie mit dem Bürger-Rufauto - kostenlos.

Seit Anfang des Jahres ist es zwischen Gönningen und Bronnweiler (Kreis Reutlingen) unterwegs - das Bürger-Rufauto. Menschen mit eingeschränkter Mobilität können damit direkt von der Haustür zum Arzt, zur Physiotherapie oder zum Kaffeekränzchen in den Nachbarort. Vor allem ältere Menschen profitieren von diesem kostenlosen Angebot.

Organisator: "Die Menschen sollen auch rauskommen können"

Uwe Schmidt und seine Frau haben das Bürger-Rufauto in Gönningen ins Leben gerufen. Zuvor fuhren die Schmidts ihre Eltern und deren Bekannte privat viel zu Terminen. Als sie selbst in Rente kamen, haben die Schmidts dann einen offiziellen Verein dafür gegründet. Denn die ÖPNV-Anbindung zwischen den Dörfern ist schlechter als in einer Stadt und manche Fahrgäste schaffen den Fußweg zur Bushaltestelle nicht mehr. "Wir wurden von den Leuten hier sehnlichst erwartet", erzählt Uwe Schmidt stolz.

Uwe Schmidt (rechts im Bild) ist der Initiator des Bürgerrufauto-Projekts, Bernd Schmalfuß fährt hilfsbedürftige Menschen zu Terminen und wartet das Auto. SWR Jörg Heinkel

Das Bürger-Rufauto ist nicht nur eine große Unterstützung für die Menschen, die ohne das Angebot selbst schlecht von A nach B kommen würden. Auch deren Angehörige werden entlastet, wenn sie nicht immer zur Verfügung stehen müssen, so Schmidt.

Also unsere Fahrgäste sind alle hoch begeistert, sind motiviert mitzuwirken, freuen sich über jedes Gespräch und jede kleine Hilfe von uns. Das ist richtig toll. Das macht richtig Spaß.

So können Sie das Bürgerauto nutzen Wer das Bürger-Rufauto nutzen möchte, kann montags und mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr anrufen.

Die Telefonnummer lautet: 0175 900 6 900. Ein ehrenamtlicher Fahrer holt die Fahrgäste zum vereinbarten Termin direkt vor der Haustüre ab. Nach dem Termin werden sie dann wieder nach Hause gebracht. Das Bürger-Rufauto ist von Montag bis Freitag unterwegs.

Nachfrage nach Bürger-Rufauto steigt

In Baden-Württemberg gibt es 42 Bürger-Rufautos. Sie unterscheiden sich von den Bürgerbussen darin, dass sie keine vorgegebenen Routen fahren. Nach Anmeldung fahren sie von Haustür zu Haustür.

Bei den Fahrgästen in Bronnweiler und Gönningen kommt das Angebot gut an. Sie zeigen sich sehr dankbar, erzählt Fahrer und Autowart Bernd Schmalfuß. Jeden Tag nutzten circa vier Menschen das Rufauto - und es werden mehr. Vor allem, wenn Kaffeekränzchen in Gönningen ist, muss er für die vielen Fahrgäste mehrmals fahren. Die Stammkundschaft in Gönningen und Umgebung wachse immer weiter, so Schmalfuß.

Jetzt werden auch die Fahrbereiche erweitert, denn viele Gäste wollen zu Fachärztinnen und -ärzten nach Reutlingen. Schmalfuß mache sein Ehrenamt gerne.

Erstens fahre ich ganz gerne Auto und wenn man dabei irgendwas Gutes tun kann umso besser. Es erweitert einfach den Horizont, wenn man mit vielen Leuten, die ja oft große Lebenserfahrung haben, sprechen kann.

Bernd Schmalfuß ist von Anfang an als ehrenamtlicher Fahrer und Fahrzeugwart mit dabei. Er genießt die vielen Begegnungen beim Fahren des Bürger-Rufautos. SWR Jörg Heinkel

150 Ehrenamtliche und Spenden für das Bürger-Rufauto

Finanziert wird das Bürger-Rufauto durch Spenden der Fahrgäste, Fördergelder und die Mitgliedsbeiträge. Schmidt erzählt dem SWR stolz, dass der Verein weiter wachse. Zu Beginn waren es 17 Gründungsmitglieder, heute sind bereits 150 Vereinsmitglieder dabei. Egal ob Webseite oder Auto warten - jede und jeder bringe sich mit seinen unterschiedlichen Stärken ein.