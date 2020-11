Jetzt ist es besiegelt: Die beiden Bucheinzelhändler Osiander und Thalia dürfen sich zusammenschließen. Das Bundeskartellamt hat einer gemeinsamen Vertriebsgesellschaft zugestimmt. Osiander-Chef Christian Riethmüller erklärt, was sich dadurch verändert.

Das Kartellamt sieht den Wettbewerb auf dem freien Markt durch den Zusammenschluss von Osiander in Tübingen und Thalia mit Sitz in Hagen nicht als gefährdet an, schreibt das Amt in einer Mitteilung. Thalia ist die bundesweit größte Buchhandelskette in Deutschland mit bundesweit 312 Filialen. Osiander betreibt aktuell 72 Buchläden, die überwiegend in Süddeutschland liegen. Beide Unternehmen sind außerdem auch im Online-Handel tätig. Zusammen haben sie nun eine sehr starke Position, so das Bundeskartellamt in Bonn.

Buchhandelskette Thalia picture-alliance / Reportdienste Axel Heimken

Thalia übernimmt wichtige zentrale Dienstleistungen

"Man kann es mit einem Joint Venture vergleichen", sagt Osiander-Chef Christian Riethmüller im SWR-Interview. Man habe eine Vertriebsgesellschaft gegründet, die mehrheitlich Thalia gehört. Und in dieser Vertriebsgesellschaft werden zukünftig die IT, der Webshop, Einkauf und Logistik vollständig auf der neuen Plattform von Thalia betrieben. Osiander greife dann auf das Warenwirtschaftssystem wie zum Beispiel auf das Zentrallager von Thalia zurück, so Riethmüller. "Thalia übernimmt so wichtige zentrale Dienstleistungen für uns".

Wareneingang wird dicht gemacht

Der Wareneingang von Osiander mit über 30 Mitarbeitern muss geschlossen werden. Riethmüller führt das aber nicht auf den Zusammenschluss zurück. "Wir hätten den Wareneingang aufgrund der Größe und Geschwindigkeit, die man in der Branche braucht, sowieso in Zukunft nicht mehr stemmen können", so Riethmüller. Den Wareneingang übernimmt künftig ein Dienstleister.

Online-Bestellportal ändert sich

Beim Online-Bestellportal wird sich auch etwas ändern. Benutzt wird künftig die Plattform von Thalia, die Domäne "osiander.de" gibt es aber immer noch. Farbe und Logo von Osiander verändern sich laut Riethmüller nicht. Die Infrastruktur werde besser. Es gebe künftig eine bessere Suchmaschine und eine neue Navigation. "So können die Kunden auch Produkte wie Spiele, Schreibwarenartikel und Geschenkartikel wie gewohnt finden", so Riethmüller.