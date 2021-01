per Mail teilen

Nach dem Abitur vor drei Jahren war Anna-Sophia Herold ratlos. Welche Ausbildung oder Studium sollte sie machen? Die Berufsberatung half ihr auf die Sprünge. Herold machte daraufhin eine Buchbinder-Lehre in Römerstein-Böhringen auf der Schwäbischen Alb.

Wieviel verdient man im Job? Diese Frage war für Anna-Sophia Herold nach ihrem Abitur nicht entscheidend. Die 22-Jährige hat im vergangenen Herbst ihre Lehre als Buchbinderiner in der Werkstatt von Matthias Raum in Römerstein-Böhringen (Kreis Reutlingen) abgeschlossen. Und sie ist in diesem Handwerk offensichtlich sehr erfolgreich. Die junge Frau hat nämlich den ersten Platz im Bundes-Wettbewerb "Die gute Form im Handwerk" gewonnen.

Stolze Anna-Sophia Herold mit ihrem Fotoalbum im Halblederband SWR Andrea Schuster

Klare Aufgabenstellung

Die Aufgabe war klar vorgegeben: eine Neubindung sollte es sein, ein Fotoalbum im Halblederband. Anzufertigen bei der Prüfung in Stuttgart. Das Album von Anna-Sophie Herold ist makellos, für den Einband hat sie rotes und helles Papier benutzt, innen ist das Papier leicht gebräunt. Für die spätere Teilnahme an den Landes- und Bundeswettbewerben durfte sie keine Korrekturen vornehmen. Alles musste beim ersten Versuch sitzen. Das funktioniert nur, wenn man sehr sauber arbeitet.

Chef ist stolz auf Auszubildende

Ihr Chef, der Inhaber Matthias Raum, ist sehr stolz auf seine Auszubildende. Nur wer richtig gut ist, kann in dieser Branche überleben. Denn das alte Handwerk wurde von der industriellen Herstellung ja längst überholt. Die Buchbinderei in Römerstein – mit immerhin 16 Mitarbeitern – hat sich deshalb auf Restaurierungen spezialisiert und ist damit gut ausgelastet. Aber Inhaber Raum will sich auch darauf nicht ausruhen. Es ist wichtig, sich ständig weiter zu entwickeln, neue Methoden, Materialien und Techniken auszuprobieren.

Die Buchbinderei Raum ist auf Restaurierungen spezialisiert SWR Andrea Schuster

Am liebsten renoviert sie historische Bücher

Anna-Sophia Herold, die in Ingolstadt aufgewachsen ist, renoviert gerne historische Bücher, die meistens von Museen kommen, aber genauso gern rettet sie zerfledderte Kinderbücher. Könnte man die nicht auch mal mit Tesa vorsichtig zusammenkleben? Das ist natürlich eine typische Laien-Frage. Sollen auch die Urenkel diese Bücher noch lesen können, dann empfiehlt sie immer die professionelle Renovierung.

In ein paar Jahren den Meister machen

Die 22-Jährige will nun erstmal in diesem Beruf weiterarbeiten. In ein paar Jahren möchte sie vielleicht den Meister machen. Herold weiß: sie wird sich keine goldene Nase damit verdienen, aber der Beruf mache sie glücklich.