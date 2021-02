Migration und Mobilität in der Spätantike ist ein Steckenpferd von Mischa Meier. Über zehn Jahre lang hat er daran geforscht und an seinem neuen Buch geschrieben. Das wurde jetzt ausgezeichnet.

Der Wissen!-Sachbuchpreis der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft (wbg) gilt mit insgesamt 44.000 Euro als der höchstdotierte deutschsprachige Sachbuchpreis. Der wurde nun zum zweiten Mal verliehen und ging nach Tübingen.

"Die Jury zeichnet ein Werk aus, das sowohl wissenschaftlich exzellent ist als auch dieses Wissen einer interessierten Öffentlichkeit in hervorragender Weise vermittelt." Hubert Wolf, Juryvorsitzende

Geschichte der Völkerwanderung

Auf über 1.500 Seiten analysiert und systematisiert Mischa Meier in seinem Buch "Geschichte der Völkerwanderung", wie und wo in den fünf Jahrhunderten vom dritten bis achten Jahrhundert Gruppen von Menschen in Bewegung waren: in Europa, Asien und Afrika. Meistens zogen Menschen aufgrund von Krieg dorthin, wo eigentlich andere wohnten. Oft ging es um Macht und Landeroberung. Sesshaftigkeit, wie sie heute gelebt werde, sei etwas Modernes, sagte der Althistoriker im SWR.

Herausragende Buch-Kritiken

Mittlerweile ist sein Buch in der sechsten Auflage erschienen. Seit der Veröffentlichung der ersten Auflage im September 2019 erntet er großes Lob. Mischa Meier sei mit seinem Abriss der Geschichte eine "monumentale Darstellung" (SWR2), ein "Triumph solider geisteswissenschaftlicher Forschung" (Die Tagespost) und ein "großes Werk für unsere Zeit" (Die Welt) gelungen. Der Tübinger Althistoriker führt den Leser durch eine Welt voller Bewegungen: von der europäischen und nordafrikanischen Atlantikküste bis zu den zentralasiatischen Knotenpunkten der Seidenstraße, nach Nordindien und zum Hindukusch, von Skandinavien und Britannien im Norden bis nach Arabien im Süden.