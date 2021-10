Hirsch verletzt 64-jährigen Mann in Münsingen lebensgefährlich

per Mail teilen

In einem Wildgehege auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen (Kreis Reutlingen) ist ein Mann von einem brünftigen Hirsch angegriffen und schwer verletzt worden.

Ein 64-Jähriger übersah laut Polizei offenbar die Warnschilder. Gestern Nachmittag drang er im Biosphärengebiet Münsingen auf der Reutlinger Alb in ein Wildgehege ein und wurde dort lebensgefährlich von einem Hirsch verletzt.

Deutliche Hinweise auf den Warnschildern am Zaun des Geheges beim Albgut Münsingen Joachim Lenk

Polizisten können nicht sofort zum Verletzten

Arbeiter hörten gegen 17 Uhr Hilferufe aus dem Wildgehege. Deshalb alarmierten sie die Polizei. Die kam zwar sofort, sie konnte aber zunächst nicht ins Gehege hinein. Dort wütete nämlich der brünftige Hirsch. Das Tier war derart aufgebracht, dass es sogar durch den Zaun hindurch versuchte, die Beamten anzugreifen. Dabei entdeckten die Polizisten auch Blut am Geweih des Hirsches.

Beamte erlegten brünftigen Hirsch

Am Schluss gab es keine andere Möglichkeit mehr: Der Hirsch musste getötet werden, so die Polizei. Erst dann konnten Helfer ins Gehege, um den Verletzten zu suchen. Weil es bereits dunkel geworden war, dauerte es noch einige Zeit, bis die Helfer den 64-Jährigen fanden. Der Schwerstverletzte wurde sofort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bislang konnte er noch nicht befragt werden.

Eine Aufnahme vom Mai zeigt den damals jungen Hirsch (rechts im Bild) noch ohne Geweih Joachim Lenk

Unklar, weshalb der Mann ins eingezäunte Gehege stieg

Nach Angaben der Polizei gibt es um das Gelände einen mehrere Meter hohen Zaun. Warnschilder weisen darauf hin, dass es lebensgefährlich ist, das Wildgehege zu betreten. Warum der Mann also in und nicht vor dem Gehege war, ist noch immer unklar, ebenso wie er dort hineingekommen ist.

In der Brunftzeit Hirsche unberechenbar

Gerade in der Brunftzeit sind Hirsche besonders aggressiv. Die Polizei vermutet, dass der Hirsch, der bis zu 500 Kilogramm schwer werden kann, in dem Mann einen Rivalen gesehen und ihn deshalb angegriffen hat. Aber genaueres wird man erst wissen, swenn der Mann vernehmungsfähig ist.