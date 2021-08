Die Bruderhausdiakonie mit Sitz in Reutlingen ist im vergangenen Jahr gestärkt aus der Coronapandemie hervorgegangen. Das ist Fazit des Jahresberichts. Allein für Schutzkleidung, Masken und Reinigungsmittel hat die Bruderhausdiakonie 2,6 Millionen Euro ausgegeben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte die Einrichtung eine Bilanzsumme von knapp 349 Millionen Euro und investierte fast zwölf Millionen in ihre Einrichtungen. Künftig sollen die Angebote noch personengerechter zugeschnitten werden, die Betreuten sollen möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen können. Die Bruderhausdiakonie ist inzwischen in 23 Land- und Stadtkreisen in Baden-Württemberg vertreten. 5.000 Mitarbeitende betreuen rund 10.000 Menschen.