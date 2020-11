per Mail teilen

In Walddorfhässlach (Kreis Reutlingen) wird am Freitag Backhausbrot für einen guten Zweck verkauft. Mit dem Erlös soll eine Übertragungstechnik für die evangelische Kirchen angeschafft werden. Bestellt werden muss das Backhausbrot bis Donnerstag, ab Freitag kann es dann beim Backhaus in Walddorfhäslach abgeholt werden.