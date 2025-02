Wer hat die Brötchen des Tübinger Gemeinderats geklaut? Eine Unbekannte hat mehrfach das Büffet geplündert. Die örtliche Polizeibehörde hat nun ein spezielles Auge auf das Vesper.

Einige vom Tübinger Gemeinderat haben in der vergangenen Woche eine unbekannte Frau in der Rathaus-Cafeteria am Büffet stehen und essen sehen. Auch Gäste und Journalisten dürfen sich mal ein Brötchen nehmen. Doch die Frau hat laut Augenzeugen gleich einen ganzen Rucksack gepackt und ist damit verschwunden - und das an mehreren Tagen.

Das Büffet mit belegten Brötchen und veganen Pizzaschnecken organisiert und bezahlt die Stadtverwaltung, da Gemeinderatssitzungen schon mal lange dauern können. Die Räte und Rätinnen kommen meist direkt nach der Arbeit oder der Uni und haben dann kräftig Hunger. Mit knurrendem Magen Haushaltsverhandlungen führen, sei keine gute Sache. Schon gar nicht bei den roten Zahlen, so Stadtrat Bernd Gugel am Donnerstagabend mit einem Augenzwinkern. Kollegin Annette Schmidt litt tatsächlich ein wenig unter der Brötchendiebin.

Wir verhandeln hier hart. Wir sitzen hier. Wir arbeiten alle tagsüber. Ich hatte kein Mittagessen und hab mich total auf das Brötchen gefreut und dann gab es eben nichts mehr.

Stadtverwaltung lässt Büffet überwachen

Die Tübinger Haushaltverhandlungen waren tatsächlich hart und haben viel Konzentration abverlangt. Die Stadtverwaltung wollte für die noch anstehenden Sitzungen wohl kein Risiko eingehen und hat die örtliche Polizeibehörde eingeschaltet. Man nehme den Mundraub sehr ernst, sagte eine Sprecherin dem SWR.

Und tatsächlich hat der Ordnungsdienst an einem Abend die Brötchen streng bewacht. "Ja, die haben auf das Vesper aufgepasst", sagte Stadtrat Christian Mickeler während der Vesperpause im Rathaus am Donnerstag. "Deswegen haben wir auch nur zwei Stellen gestrichen beim Ordnungsdienst, sonst hätten wir vier gestrichen. Aber die haben sich so bewährt an diesem Abend, dass wir dann ein Auge zugedrückt haben." Er nimmt die Sache um die verschwundenen Brötchen mit Humor.

Seit eine Unbekannte das Büffet im Tübinger Rathaus leergeräumt hat, sieht man in der Cafeteria öfter mal jemanden von der Ordnungsbehörde. SWR Steffi Assenheimer

Ordnungshüter: "Die Brötchen sind gesichert"

Die Brötchendiebin ist bei der jüngsten Gemeinderats-Vesperpause am Donnerstag übrigens nicht aufgetaucht. Dafür ein hochgewachsener Mann in Uniform. Der freundliche Ordnungshüter lief routinemäßig, wie er sagte, alle Flure im Tübinger Rathaus ab, ein Blick zum Büffet - alles bestens. "Die Brötchen sind gesichert." Zumindest für diesen Abend. Alle, die Hunger hatten, wurden satt.

Die Stadtverwaltung hofft, dass die Präsenz des Ordnungsdienstes Wirkung zeigt und die Brötchendiebin abgeschreckt wird. Denn in Zeiten klammer Kassen geht es um jeden Cent. Grundsätzlich kostet die Verpflegung für den Gemeinderat laut Stadtverwaltung zwischen 300 und 600 Euro pro Sitzung.