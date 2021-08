Diese Woche werden die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl verschickt. Damit können Briefwahlunterlagen angefordert werden. In vielen Kommunen geht das auch formlos.

In Zeiten von Corona wollen viel mehr Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgeben - das hat schon die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März gezeigt. Auch bei der bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September werden mehr Briefwahlstimmen erwartet als bei früheren Parlamentswahlen in Deutschland. In dieser Woche sollen die Wahlbenachrichtigungen verschickt werden. Aber die Wählerinnen und Wähler kommen auch ohne diese an Briefwahlunterlagen: