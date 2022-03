Brennender Teddy löst Großeinsatz aus

Ein brennender Teddybär hat in Albstadt (Zollernalbkreis) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein vierjähriges Kind hatte am Sonntag laut Polizei in seinem Zimmer mit einem Feuerzeug gespielt. Zuerst fing sein Teddy an zu brennen, dann breitete sich das Feuer aus. Als die Mutter das bemerkte, warf sie das brennende Kuscheltier aus dem Fenster. Unglücklicherweise landete es auf Sperrmüll im Garten, der auch Feuer fing. Es entstanden meterhohe Flammen, die die Hauswand beschädigten. Durch die Hitze zerbrachen Fenster. Die Mutter und ihr Kind kamen wegen einer Rauchgasvergiftung über Nacht ins Krankenhaus. Auch zwei weitere Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt.