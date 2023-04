Der Fahrer wurde nicht verletzt, doch sein Lkw brannte komplett aus. Vermutlich wegen eines technischen Defekts fing das Fahrzeug auf der Bundesstraße bei Bisingen Feuer.

Am Montagmorgen brannte nach Polizeiangaben auf der B27 bei Bisingen (Zollernalbkreis) ein Laster komplett aus. Weil es an der Unglücksstelle stark rauchte und Funken flogen, wurde die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Seit kurz nach 10 Uhr sind beide Fahrbahnen wieder frei befahrbar. In Richtung Balingen wurde die Bundesstraße nach kurzer Zeit wieder frei gegeben. Richtung Tübingen blieb die Straße mehrere Stunden gesperrt. Im Berufsverkehr bildete sich ein kilometerlanger Stau. Eine Umleitung war eingerichtet.

Der Fahrer des brennenden Lastwagen auf der B27 bei Bisingen blieb laut Polizei unverletzt. SWR Magdalena Knöller

Bergung auf der B27 läuft

Wie eine Polizeisprecherin dem SWR sagte, haben Einsatzkräfte das ausgebrannte Fahrzeug geborgen. Neben zwei Abschleppdiensten war auch die Straßenmeisterei vor Ort, weil durch die starke Hitze Schäden am Straßenbelag entstanden seien. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Der Fahrer sei nicht verletzt und das Feuer schnell gelöscht worden.