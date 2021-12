Kein Bier mehr: Brauerei Ochsen in Ergenzingen schließt

per Mail teilen

Der Kessel hat ausgedient. In Ergenzingen, einem Ortsteil von Rottenburg (Kreis Tübingen), stellt die Ochsen-Brauerei jetzt den Betrieb ein. Ein letzter Besuch dort.

Regionales Bier liegt im Trend. Denn warum dasselbe Bier trinken wie tausende andere Deutsche von München bis Kiel, wenn doch im Nachbarort was besonders Leckeres gebraut wird? Also gibt es immer mehr kleine Brauereien. Umso erstaunlicher ist es, dass die Ochsen-Brauerei in Ergenzingen aufhört, nach fast zweihundert Jahren. Fast hundert Jahre war sie im Besitz der Familie Digeser.

Sogar Starkoch Vinzent Klink war Kunde

Es muss ein gutes Bier sein, das sie da gebraut haben. Sogar Fernsehkoch Vinzent Klink hat viele Jahre lang dort Bier für sein Restaurant in Stuttgart geholt. Der Grund, warum die Familie das Brauen nun an den Nagel hängt, ist die Nachfolge. Keiner der Kinder wollte den Betrieb übernehmen, sagte Inhaber Rolf Digeser SWR-Reporterin Stefanie Assenheimer.