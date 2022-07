In einem Wohnhaus in Tuttlingen hat ein Brathähnchen ein Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei rückten 20 Feuerwehrleute und vier Fahrzeuge an, zu löschen aber gab es nichts. Offenbar wollte ein Bewohner ein besonders knuspriges Hähnchen braten, so dass der Rauchmelder ausgelöst wurde.