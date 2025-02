Ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand in einer Tiefgarage in Pfullingen im Januar. Das Feuer verursachte 500.000 Euro Schaden.

Ein technischer Defekt an einem Auto hat vor gut drei Wochen in einer Pfullinger Tiefgarage (Kreis Reutlingen) einen Brand ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hat es sich bei dem Auto aber nicht um ein E-Auto gehandelt, wie zunächst vermutet. Die genaue Ursache hat die Polizei nicht mitgeteilt. Der Schaden beträgt eine halbe Million Euro.

Pfullingen: Bei Brand in Tiefgarage viele Fahrzeuge beschädigt

Zunächst hatte die Pfullinger Feuerwehr noch einen deutlich höheren Schaden befürchtet. Doch durch ihr schnelles Eingreifen konnte sie offenbar Schlimmeres verhindern. Laut Polizei wurden bei dem Brand vier Fahrzeuge zerstört, zwölf weitere wurden beschädigt. Die Ermittlungen zu dem Fall seien inzwischen abgeschlossen.

Schwarze Wolken über Tiefgarage in Pfullingen

Der Brand war am 19. Januar in der Tiefgarage zweier Mehrfamilienhäuser in Pfullingen ausgebrochen - mitten in einem eng bebauten Wohngebiet. Es gab eine enorme Rauchentwicklung. Weithin waren dichte schwarze Wolken zu sehen. Zur Sicherheit hatte die Feuerwehr Verstärkung aus Reutlingen und Metzingen kommen lassen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.