Brandserie: Erneut brennende Holzstapel zwischen Reutlingen und Dettenhausen

Seit Mitte April scheinen Feuerteufel immer wieder Holzlager und Gartenhäuser in Brand zu setzen. Am Wochenende mussten die Feuerwehren erneut vier Brände löschen.

Sonntag, 1. Mai: Über Dettenhausen im Schönbuch und Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) schwebt ein Suchhubschrauber des Polizeipräsidiums Reutlingen. Denn kurz vor der Mittagszeit war bei der Freiwilligen Feuerwehr Dettenhausen der Alarm losgegangen. Schon wieder stehen ein Gartenhäuschen und ein Holzstapel in Flammen. Der Brand wird früh entdeckt und kann schnell gelöscht werden. Trotzdem entsteht laut Polizei ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Nur wenige Tage zuvor hat bereits ein Holzstapel auf Dettenhäuser Gemarkung gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen schon auf eine Scheune übergegriffen.

Mehrere Brände auch in Kirchentellinsfurt und Altenburg

Kurz nach 13 Uhr schrillten am ersten Maisonntag auch die Alarmglocken bei der Freiwilligen Feuerwehr Kirchentellinsfurt. Dort standen - mal wieder - zwei Holzstapel in Flammen. Bei einem hatte das Feuer eine angrenzende Gartenhütte in Brand gesetzt. Eine gute Woche zuvor waren die Kirchentellinsfurter Feuerwehrleute gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu mehreren Holzstapel-Bränden ausgerückt.

Kurz darauf gab es schon wieder Feueralarm. Zwischen Kirchentellinsfurt und Reutlingen-Altenburg standen drei Holzstapel in Flammen, alle nicht weit voneinander weg an einem Feldweg gelegen.

12.500 Euro Schaden bei Reutlingen-Altenburg

Während der Schaden bei den Bränden der kleinen Holzlager oft im Bereich von wenigen hundert Euro liegt, entstand bei diesem Dreierpack zwischen Kirchentellinsfurt und Altenburg mit 12.500 Euro ein wesentlich höherer. Denn laut Reutlinger Polizei brannte noch ein Carport aus. Außerdem wurde ein Unterstand beschädigt.

Über 3.000 Euro lag der Schaden auch bei einem Holzstapel-Brand bei Riederich (Kreis Reutlingen) am letzten Aprilwochenende. In derselben Nacht musste die Feuerwehr dann auch noch Richtung Reutlingen-Mittelstadt ausrücken.

Kriminalpolizei Reutlingen vermutet Serie von Brandstiftungen

Obwohl inzwischen bei jedem Holzstapel-Brand mehrere Streifenwagen im Einsatz sind und auch ein Hubschrauber versucht, mögliche Verursacher zu entdecken, wurden bislang noch keine Verdächtigen gefasst.

Aber die Art der Brände und ihre Häufung könnten für Brandstiftung sprechen, hieß es von Seiten der Ermittler. Ungeklärt ist auch, ob in diesem Fall für alle Brände dieselben Personen verantwortlich sind.

Holzstapel-Brand auch in Pliezhausen

Von oben betrachtet ziehen sich die Brandorte von West nach Ost - von Dettenhausen über Pliezhausen, Kirchentellinsfurt, den Reutlinger Nordraum in Richtung Ermstal bis Dettingen.

Auch noch offen ist die Frage, ob ein brennender Holzstapel bei Pliezhausen-Dörnach mit Bränden eines Carports und einer Holzhütte bei Reicheneck zusammenhängt.

Begonnen hat die Brandserie bei Dettingen/Erms und Kirchentellinsfurt

Die ersten brennenden Holzstapel wurden kurz nach Ostern in Kirchentellinsfurt und Dettingen an der Erms gemeldet. Inzwischen bitten die Reutlinger Polizei und auch die Polizeiposten in den betroffenen Gemeinden darum, die Augen offen zu halten und verdächtige Wahrnehmungen zu melden.

Einzelheiten zu den sichergestellten Beweisen sollen aus ermittlungstaktischen Gründen bislang noch nicht bekannt gegeben werden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Reutlingen.