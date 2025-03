Vergangenen Sommer war Geislingen in heller Aufregung: Scheunen und eine Lagerhalle brannten. Es wurde wild über den Brandstifter spekuliert. Jetzt wurde der Täter verurteilt.

Das Landgericht Hechingen hat einen 29-jährigen Mann zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Im vergangenen Sommer hat er fünfmal in Geislingen (Zollernalbkreis) Feuer gelegt. Zwei Scheunen brannten komplett ab, bei einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle blieb es bei mehreren Versuchen. "Sie haben ihre Nachbarschaft über sechs Wochen in Angst und Schrecken versetzt", sagte der Richter am Dienstag zum Angeklagten.

Brandstifter kann sich an Taten kaum erinnern

Der Mann hat nicht nur einige Brände in Geislingen verursacht, sondern auch mehrere Autos beschädigt. Wieso er so gehandelt hat, konnte der Mann vor Gericht nicht erklären. Er hat die Taten zwar gestanden, es falle ihm aber schwer, sich daran zu erinnern, so sein Anwalt. Dass beschäftige den 29-Jährigen sehr. Er trinke regelmäßig viel Alkohol, und frage sich, ob er die Taten verdränge. Trotzdem bestehe kein Zweifel daran, dass er all das, was ihm vorgeworfen wird, getan habe, so der Anwalt des Verurteilten.

Der psychiatrische Gutachter hält den Angeklagten für voll schuldfähig. Der Mann habe aber einen schizoiden Charakter. Er geht davon aus, dass der Schuldige mit sich selbst unzufrieden und innerlich angespannt ist. Wut, Aggression und Emotionen zeige er normalerweise nicht nach außen. Möglicherweise seien die aufgestauten Gefühle aus ihm heraus gebrochen, als er die Feuer gelegt hat. Das Motiv des Täters konnte im Verfahren nicht geklärt werden.

Die Feuerwehr Geislingen musste im Sommer 2024 mehrfach ausrücken, um Brände zu löschen. Der schuldige Brandstifter wurde verurteilt. Pressestelle Feuerwehr Geislingen

Brandserie sorgte für Aufsehen in Geislingen

Zum Prozessauftakt im Januar waren viele Besucher und Besucherinnen in den Gerichtssaal gekommen. Und auch bei der Urteilsverkündung am Dienstag waren wieder einige Geislinger dabei. Die Brandserie im vergangenen Jahr hat in der Stadt im Zollernalbkreis viele bewegt. Laut Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid (parteilos) seien vor allem die Landwirte in Sorge gewesen. Zeitweise blieben die Straßenlaternen in der Stadt über Nacht an. Über den Täter wurde spekuliert.

Der 29-Jährige sei zwar in Geislingen aufgewachsen, sei dort aber unbekannt gewesen. "Wir waren erleichtert, als der Täter festgenommen wurde und hoffen, dass nach dem Urteil wieder Ruhe einkehrt", so Schmid gegenüber dem SWR.

Kamera hat Brandstifter gefilmt

Über mehrere Wochen hatte der Brandstifter in Geislingen immer wieder Feuer gelegt oder das zumindest versucht. Zu einer Lagerhalle ist der Mann laut Gericht mehrfach zurückgekehrt. So konnte er letztlich überführt werden. An der Halle war nach den ersten Zündeleien eine Kamera angebracht worden.

Das Strafmaß liegt bei Brandstiftung zwischen ein und zehn Jahren. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hatte sechs Jahre und drei Monate gefordert.