Nach dem Großbrand bei einem Reifenhändler in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) wird nach der Brandursache gesucht. Experten ermitteln. Der Schaden geht in die Millionen.

Die Feuerwehr bekämpft derzeit noch einzelne Glutnester. Der Brand an sich sei gelöscht, sagte ein Polizeisprecher. Mit Baggern würden die Glutnester auseinandergezogen. Brandermittler und Kriminaltechniker seien auf dem Gelände, um die Ursache des Feuers abzuklären. Sie wollen auch herausfinden, ob der Brand möglicherweise von einem Feuerwerk ausgelöst wurde. Es wurde bei einer Hochzeitsfeier des Firmenchefs gezündet. Das Feuerwerk war nach Auskunft der Polizei genehmigt.

Feuerwerk brauchte keine formale Genehmigung

Das Feuerwerk sei "ordnungsgemäß erfolgt", sagte der Gammertinger Bürgermeister Holger Jerg dem SWR. Es habe keine formale Genehmigung gebraucht, da es auf Privatgelände stattfand. Der zertifizierte Feuerwerker durfte das Feuerwerk also abbrennen. Da es vom Landkreis Sigmaringen keine Allgemeinverfügung wegen Waldbrandgefahr gibt, können auf privatem Gelände auch keine Feuer verboten werden. Laut Deutschem Wetterdienst gilt im Kreis Sigmaringen derzeit eine erhöhte Waldbrandwarnstufe.

Firma: Auslieferung von Reifen nicht gefährdet

Von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen ist nach Auskunft des Reifenhändlers nur eine von acht Lagerhallen. Diese sei nicht Bestandteil des Geschäftsbetriebes, da dort Winterreifen eingelagert waren, teilte Marketingleiter Mike Hummel auf Anfrage mit. Es sei durch das Lagermanagement sichergestellt, dass die bestellte Ware wie vorgesehen sofort ausgeliefert werde. Das Unternehmen unterstütze die Ermittlungen der Behörden.

Nach dem Brand beim Reifenhändler Göggel in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) bleibt ein großer Schuttberg zurück. SWR

Landwirte unterstützten Feuerwehr bei Großbrand in Gammertingen

Um das Großfeuer zu löschen, hatte die Feuerwehr Wasser aus der Lauchert gepumpt. Unterstützt wurde sie von Landwirtinnen und Landwirten, die in Behältern zusätzliches Wasser herbeischafften. Es wurde in einen Löschteich abgelassen. Das Landratsamt hat derzeit noch kein offizielles Wasserentnahmeverbot ausgesprochen.

Behörde: Wasserentnahme aus der Lauchert kein Problem

Dass trotz Trockenheit aus der Lauchert große Mengen Wasser entnommen wurden, sei kein Problem, so Adrian Schiefer von der Abteilung Bauen und Umwelt des Landratsamtes Sigmaringen. Im Notfall dürfe die Feuerwehr sowieso Wasser entnehmen. Allerdings gab es in der Trinkwasserleitung der Stadt Gammertingen einen Druckabfall, bestätigte Bürgermeister Jerg dem SWR. Das Löschwasser sei ordnungsgemäß entsorgt worden. Es sei nichts davon in die Natur gelangt.

Warnung vor Verzehr von Obst und Gemüse

Wegen des Großbrands hat es Rußablagerungen in den umliegenden Gemeinden gegeben. Das Landratsamt Sigmaringen gibt daher Tipps im Umgang mit den Ablagerungen an die Bevölkerung. Derzeit werden die Partikel im Labor untersucht. Mit einem Ergebnis der Analysen sei aber erst in einigen Tagen zu rechnen, heißt es in einer Mitteilung. Bis dahin sollte Abwasser von gereinigten Gegenständen über die Kanalisation entsorgt werden. In der Kläranlage sei eine Reinigung sichergestellt. Auch Autos könnten in einer Waschanlage gewaschen werden. Das Landratsamt rät davon ab, Obst und Gemüse aus Gärten, die den Ruß durch den Brand in Gammertingen abgekommen haben, zu essen. Außerdem sollten Spiel- und Sportplätze, auf denen Rußpartikel sind, bis zur Analyse nicht benutzt werden.

Landwirte aus der Umgebung halfen der Feuerwehr beim Löschen des Großbrandes in Gammertingen (Kreis Sigmaringen). Sie pumpten Wasser aus der Lauchert in ihre Güllefässer. SWR Anne Schmidt

Mehrere Millionen Euro Schaden bei Großbrand

Bei dem Großbrand auf dem Gelände eines Reifenhändlers in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) in der Nacht auf Sonntag sind fünf Menschen leicht verletzt worden. "Der entstandene Schaden kann bislang nicht genau beziffert werden", teilte die Polizei am Sonntag mit. das Unternehmen geht von einem zweistelligen Millionenbetrag aus.