In Oberndorf am Neckar ist am frühen Donnerstagabend ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Ein Bewohner wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr war bis in die Nacht im Einsatz.

Sendung am Fr. , 6.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten