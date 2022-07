Gammertingen: Brand auf Gelände von Reifengroßhändler

Auf dem Gelände eines Reifenherstellers in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Auf dem Gelände eines Reifenherstellers in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren etwa 200 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten im Einsatz. Demnach war am späten Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Lager- und Verwaltungsgebäude der Firma in Brand geraten.

An dem Abend befand sich auch eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Gelände des Unternehmens. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nicht. Die Feuerwehreinsatz dauerte am frühen Sonntagmorgen noch an.