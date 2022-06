Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Glatten (Kreis Freudenstadt) am Montag ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Laut Polizei war das Feuer in der Küche ausgebrochen, ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.