In Kusterdingen bei Tübingen hat am Donnerstagmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Notruf kam kurz nach drei: Ein Schuppen in Kusterdingen stehe in Flammen, hieß es. Direkt neben dem Schuppen stehe ein Wohnhaus. Die Flammen drohten überzuspringen. Wenig später brannte schon der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses. Eine weitere Ausbreitung konnte die Feuerwehr verhindern. Ein Feuerwehrmann verletzte sich aber beim Einsatz. Und zwei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Warum es gebrannt hat, wird noch untersucht.