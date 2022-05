Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Freudenstadt ist am Sonntagabend ein Schaden von rund 200. 000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Zwei der drei Wohnungen in dem Haus sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Freudenstadt hat die Bewohner anderweitig untergebracht.