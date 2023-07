Mitten in einem Wohngebiet in Tübingen hat es am Donnerstag um die Mittagszeit gebrannt. Mehrere Garagen standen laut Feuerwehr in Vollbrand. Es gab keine Verletzten.

Im Tübinger Stadtteil Waldhäuser-Ost hat es am Donnerstag in einer Tiefgarage gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr haben keine Autos in den Garagen gestanden. Trotzdem sei der Sachschaden erheblich, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Tübingen Markus Mozer. Er schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Insgesamt brannten sechs Garagenboxen. Dort sei vor allem Material gelagert worden, so Motzer. Gegen 13 Uhr sei starker Rauch aus der Tiefgarage aufgestiegen. Anwohner hätten den Qualm bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand. Laut Einsatzleiter Mozer konnten die Bewohner das Haus frühzeitig verlassen. In direkter Nachbarschaft zur Brandstelle liegt eine Schule. Die konnte den Unterricht normal weiterführen. Am Einsatz waren rund 60 Kräfte der Feuerwehr beteiligt.