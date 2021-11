per Mail teilen

Bei einem Brand im Vinzenz-von-Paul Hospital in Rottweil ist am Sonntag ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Das Feuer war laut Polizei aus noch unbekannter Ursache in einer Wohngruppe ausgebrochen. Die betroffene Station wurde geräumt.