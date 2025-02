Ist es eine gefährliche TikTok-Challenge? In einer Berufsschule in Hechingen im Zollernalbkreis hat es in einer Toilette mehrfach gebrannt. Die Polizei ermittelt.

Die Luft anhalten bis zur Ohnmacht, super-scharfe Chips essen und die Schultoilette anzünden - das sind alles Trends auf TikTok. Jugendliche tragen auf der Online-Plattform eine Art Wettbewerb aus und stellen die Videos dann ins Netz. Nach dem Feuer am Montag in einer Herrentoilette im Berufsschulzentrum Hechingen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Schulklos werden häufig angezündet Es wird vermutet, dahinter könnte auch so eine Challenge stecken. Ein Sprecher vom Hechinger Landratsamt sagte dem SWR, solche Trends seien nichts Neues. Mal werde die Toilette versaut, mal mit Klopapier verstopft, aber besonders blöd sei es, wenn sie dann auch noch angezündet werde. An dem Berufsschulzentrum in Hechingen war das nun schon das dritte Mal der Fall, so das Landratsamt. Laut Polizei haben die Unbekannten dieses Mal unter anderem Klopapier angezündet. Der Brand in der Herrentoilette wurde zwar schnell gelöscht, es entstand trotzdem ein Schaden von 20.000 Euro. 200 Schülerinnen und Schüler mussten das Gebäude verlassen. Verletzte gab es keine. Nach Angeben des Landratsamts Hechingen wird wohl auch überprüft, ob es sich um eine TikTok-Challenge handelt.