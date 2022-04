Brände mit Schwerverletzten in Reutlinger Seniorenheim und in Horb

In einem Alten- und Pflegeheim in Reutlingen und in einem Einfamilienhaus in Horb-Talheim hat es in der Nacht auf Dienstag gebrannt. Insgesamt drei Menschen wurden schwer verletzt.

In einem Alten- und Pflegeheim in Reutlingen hat es in der Nacht gebrannt. Gegen drei Uhr hatte die Brandmeldeanlage im "Haus Georgenberg" Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Sie stellte fest, dass ein Pflegebereich stark verraucht war. Daraufhin forderte sie Verstärkung an. Insgesamt waren bei dem Brand 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.

Feuerwehr und Polizei beim Seniorenheim "Haus Georgenberg" in Reutlingen. 7aktuell

Vier Bewohner durch Rauchgase verletzt

Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute ein Feuer im Flur und retteten - so die spätere Korrektur durch Timo Vollmer, Geschäftsführer der Reutlinger Altenhilfe - sechs Personen aus dem Gebäude. Vier davon brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Eine 82-jährige Frau erlitt eine starke Rauchvergiftung, ist laut Vollmer aber nicht mehr in Lebensgefahr. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise deuten auf einen technischen Defekt an einem Elektrorollstuhl im Flur als Brandursache hin. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.

Die Horber Feuerwehr beim Einsatz in Talheim Freiwillige Feuerwehr Horb

Zwei Schwerverletzte in Horb-Talheim

Auch in einem Einfamilienhaus in Horb-Talheim (Kreis Freudenstadt) hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen bereits zwei Menschen mit schweren Brandverletzungen vor dem brennenden Haus. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern, die für den Nachtflug geeignet sind, ins Krankenhaus gebracht. Der Dachstuhl des Hauses stand zu dem Zeitpunkt bereits in Flammen. 90 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Polizei vermutet Brandstiftung

Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten auf Brandstiftung hin. In diesem Zusammenhang wird ein 38 Jahre alter Mann gesucht. Er dürfte derzeit mit einem weißen Seat Leon mit dem Kennzeichen HOR-ZZ 224 unterwegs sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund eine halbe Million Euro.