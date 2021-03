Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus am Samstag in Schramberg-Sulgen im Kreis Rottweil ist ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, allerdings fachte der starke Wind das Feuer immer wieder neu an. Das Haus ist unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.