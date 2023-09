Ein brennender Kinderwagen hat in Bad Urach (Kreis Reutlingen) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Wagen stand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Urach ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache war laut Polizei ein Kinderwagen im Treppenhaus in Brand geraten. Ein Bewohner löschte die Flammen. Der 32-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Rauch im Treppenhaus versperrte Bewohner den Fluchtweg

Der starke Rauch hinderte aber elf weitere Bewohner daran, aus dem Haus zu kommen. Sie wurden von der Feuerwehr gerettet. Eine Wohnung war nicht mehr bewohnbar, so dass deren Bewohner von der Stadt anderweitig untergebracht werden mussten. 28 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge sowie der Rettungsdienst mit elf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen waren vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.