Beim Brand einer größeren Lagerhalle in Tübingen-Hirschau ist am Dienstagabend ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand.

Video herunterladen (1,8 MB | MP4) Der Notruf bei der Feuerwehr ging am Dienstagabend kurz vor 21:00 Uhr ein. Eine größere Lagerhalle in Tübingen-Hirschau war aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Hallendach des Lagers. Laut Polizei befanden sich in dem Gebäude verschiedene Fahrzeuge, Solarpaneele und verschiedene Arbeitsmaschinen. Durch den Brand wurde die Halle stark in Mitleidenschaft gezogen. Teile des Daches wurden zerstört. Verletzt wurde niemand. Brandursache unbekannt Auch wenn das Feuer weithin sichtbar war, bestand laut Polizei zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung und für benachbarte Gebäude. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Rettungskräfte mit Großaufgebot vor Ort Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot am Einsatzort. Allein die Feuerwehr war mit 14 Fahrzeugen und 80 Leuten zum Brandort geeilt.