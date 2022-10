Großeinsatz wegen Brand in Hochhaus bei Tübingen

In einem Hochhaus in Kirchentellinsfurt im Kreis Tübingen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Rund 200 Rettungskräfte waren im Einsatz. Über 70 Bewohner kamen in eine Turnhalle.

Ein Brand in einem Hochhaus in Kirchentellensfurt (Kreis Tübingen) hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Brand war gegen 22:30 Uhr im Keller des Gebäudes ausgebrochen, so ein Sprecher der Feuerwehr. Er konnte schnell gelöscht werden. 74 Bewohnerinnen und Bewohner wurden zunächst in Sicherheit gebracht. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Person wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

SWR-Reporterin Anne Schmidt berichtet:

Bewohner kamen in Sporthalle

Einige Bewohner wurden vorübergehend in eine nahegelegene Sporthalle gebracht, dort versorgt und betreut. Kriminaltechniker untersuchen derzeit die Brandstätte. Die Ursache sei noch unklar. Laut Polizei entstand bei dem Kellerbrand vermutlich ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Unglück habe viele Helfer erfordert, so ein Sprecher der Feuerwehr. Der Löscheinsatz in einem Hochhaus sei immer sehr aufwändig. Alle Wohnungen müssen in einem solchen Fall von den Einsatzkräften kontrolliert werden. Aufgrund der Größe des Gebäudes war in der Feuerwehrzentrale Großalarm ausgelöst worden. Hinzugerufen wurden auch Rettungskräfte aus der weiteren Umgebung.