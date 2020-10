Bei einem Brand in einem Autohaus in Nagold im Kreis Calw ist am Samstagmorgen Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr begleitete vier Personen aus angrenzenden Wohnräumen ins Freie, verletzt wurde niemand. Das Feuer begann in einem Auto in der Ausstellungshalle, bald brannte auch ausströmender Kraftstoff. Viele weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.