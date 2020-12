In einem Mehrfamilienhaus in Ammerbuch-Altingen (Kreis Tübingen) hat es laut Polizei am Montag gebrannt. Zwei Bewohner wurden dabei leicht verletzt. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche einer Dachgeschosswohnung aus. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, teilte die Feuerwehr mit.