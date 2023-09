Schaden in Millionenhöhe vermutet

Im Industriegebiet in Horb am Neckar steht die Halle eines Holz verarbeitenden Betriebs in Flammen. Eine große Rauchwolke schwebt über der Stadt.

In Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) brennt derzeit eine Halle einer Holz verarbeitenden Firma. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Rettungskräfte versuchen derzeit, den Einsturz der Halle und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Es gibt eine starke Rauchentwicklung. Ob Menschen durch das Feuer verletzt wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 750.000 Euro bis zu einer Millionen Euro. Weitere Informationen in Kürze.