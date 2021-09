per Mail teilen

In Dietingen im Kreis Rottweil hat am späten Donnerstagabend ein Dreifamilienhaus gebrannt. Laut Polizei soll der Heizraum im Keller des Hauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten sein. Die sechs Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 75 Kräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro, das Haus ist aktuell unbewohnbar.