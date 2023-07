Durch einen Funkenflug soll zuerst ein Busch, dann die ganze Grünfläche gebrannt haben. Wegen des Feuers in Alpirsbach wurde eine Schule vorläufig geräumt. Verletzt wurde niemand.

In Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) hat am Dienstag eine Grünfläche in der Größe von rund einem halben Hektar gebrannt. Laut Polizei gab es keine Verletzten. In einem Schulzentrum, das in der Nähe der Fläche liegt, wurde der Unterricht vorsichtshalber beendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher noch nicht bekannt, so die Polizei.

Funkenflug verursachte den Brand

Laut Polizei hat ein Gebüsch durch Funkenflug im Verlauf von Arbeiten am Dienstagvormittag Feuer gefangen. Weil der Brand sich in Richtung Wohngebiet ausgebreitet hat, ließ der Bürgermeister ein benachbartes Schulzentrum vorsorglich räumen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste auch die Bundesstraße 294 halbseitig gesperrt werden.